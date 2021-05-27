Протасевич рассказывал о цели своего пребывания на Донбассе Дудю. Видео

Задержанный в Беларуси Роман Протасевич рассказывал о своей поездке на Донбасс журналисту Юрию Дудю. Он тогда заверил, что занимался там исключительно журналистской работой.

Интервью с оппозиционным журналистом было опубликовано еще в сентябре 2020 года, однако этот момент снова стал актуальным, когда появилась информация о якобы участии Протасевича в войне на востоке Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я год снимал в зоне АТО", – заявил тогда он.

Дудь уточнил у того, как журналист ли он находился там. На что Протасевич несколько раз ответил утвердительно. Он также отрицал свое участие непосредственно в боевых действиях.

"У меня были и ранения. Но я все это время делал журналистскую работу", – пояснил парень.

Ранее о том же заявил основатель батальона "Азов" Андрей Билецкий. Тот заверил, что Протасевич был на Донбассе исключительно как журналист.

Именно с этим батальоном его пытаются связать. В сети была опубликована обложка газеты "Черное солнце", на которой якобы изображен Протасевич в военной форме.

В свою очередь расследователь Bellingcat предположил, что снимок был обработан в фоторедакторе.

Как сообщал OBOZREVATEL, белорусского журналиста и основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича задержали в Минске 23 мая. Самолет, в котором он находился, совершил экстренную посадку в Беларуси после сообщения о якобы минировании. О всех деталях произошедшего и реакции мировой общественности читайте в материале.