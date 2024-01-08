В Ливане ликвидировали высокопоставленного чиновника 'Хезболлы': подозревают Израиль

В понедельник, 8 января, на юге Ливана в городе Мадждал Сельм, примерно в 6 км от границы с Израилем, был ликвидирован высокопоставленный командир группировки "Хезболла" Виссама Тавиля. Он являлся заместителем начальника элитного подразделения "Радван".

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Об этом сообщил Reuters, ссылаясь на информацию источников в ливанских службах безопасности. Согласно их данным, Тавил был убит в результате удара вероятно израильского беспилотника по его машине.

Как пишет The Times of Israel, "Хезболла" в своем заявлении также подтвердила смерть Тавила, известного как Хадж Джавад. Группировка заявила, что за ударом на юге Ливана, в результате которого погиб их высокопоставленный чиновник, стоит Израиль.

Ливанские силовики также сообщили, что во время удара был убит еще один боевик "Хезболлы", находившийся в машине вместе с Тавилем.

Reuters, ссылаясь на один из ливанских источников в органах безопасности, отметила, что Виссам Тавиль является наиболее высокопоставленным командиром "Хезболлы", убитым с момента начала боевых действий три месяца назад, когда ливанская террористическая группировка начала обстреливать север Израиля.

"Это очень болезненный удар. Сейчас все обострится", – отметил источник.

В то же время Армия обороны Израиля не подтвердила, что ликвидировала Виссама Тавиля.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 января израильский беспилотник нанес удар по штабу ХАМАС в пригороде Бейрута. В результате удара беспилотника был убит заместитель предводителя ХАМАС Салех аль-Арури, которого считали третьим в иерархии этой террористической организации.

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