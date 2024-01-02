ЦАХАЛ нанес удар по штабу ХАМАС в Ливане: ликвидирован один из лидеров террористической организации. Фото

В квартале Дахия на юге Бейрута (Ливан) вечером 2 января израильский беспилотник нанес удар по штабу ХАМАС. Подтверждена гибель четырех человек, среди которых Салех Аль-Арури – заместитель главаря ХАМАС Исмаила Хании, считавшийся третьим в иерархии этой террористической организации.

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О точечной атаке БПЛА, который якобы принадлежит Израилю, заявило Государственное информационное агентство Ливана. В сообщении сказано, что удар был нацелен на офис ХАМАС в Ливане, четыре человека погибли.

Аль-Арури было 57 лет. The Times of Israel передает, что он жил в Ливане, был заместителем главы политического бюро террористической группировки и считался фактическим лидером военного крыла ХАМАС на Западном Берегу.

Взрыв прогремел возле магазина сладостей. Связанная с "Хезболлой" газета "Аль-Маядин" подтвердила гибель Аль-Арури. Позже это признали и в ХАМАС, назвав операцию "трусливым убийством лидера и символа нашего палестинского народа внутри и за пределами Палестины".

Высокопоставленный представитель ливанской "Хезболлы" Хуссейн Джаши заявил, что его организация "отреагирует на ликвидацию" Аль-Арури.

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати назвал это "новым преступлением Израиля" и предупредил, что Иерусалим стремится втянуть Ливан в новую фазу конфронтации, передает The Times of Israel.

Заявляется, что Израиль ожидает ответных мер, включая возможный ракетный обстрел. Руководство полиции страны приказало всем стражам порядка повысить боеготовность и проинструктировать гражданские отряды самообороны.

Представители израильской разведки полагают, что преступник также помог спланировать похищение и убийство в июне 2014 года трех израильских подростков Гиль-ада Шаара, Эяля Йифраха и Нафтали Френкеля, как и многочисленные другие нападения.

Он отбыл несколько сроков в израильских тюрьмах и был освобожден в марте 2010 года в рамках обмена пленными. Отдав Аль-Арури, Израиль вернул капрала ЦАХАЛ Гилада Шалита, похищенного ХАМАС в 2006 году.

После этого Аль-Арури переехал в Стамбул (Турция), провел некоторое время в Сирии, а потом поселился в Бейруте. Оттуда он руководил военными операциями ХАМАС на Западном Берегу. Когда ХАМАС 7 октября 2023 года на праздник Симхат Тора устроил масштабное нападение на Израиль, Аль-Арури утверждал, что это якобы сделали не террористы, а "простые жители Газы".

Также Аль-Арури был одним из чиновников террористической группировки, наиболее тесно связанных с Ираном и "Хезболлой" в Ливане.

По данным СМИ, 3 января 2024 года он должен был встретиться с лидером "Хезболлы" Хасаном Насраллой. К слову, 3 января исполняется четыре года с момента ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, который командовал спецподразделением "Аль-Кудс" в составе КСИР.

По состоянию на 22:00 вторника, 2 января, Израиль официально еще не комментировал операцию. Тем временем неназванный представитель Министерства обороны США сообщил The Washington Post, что ответственность за авиаудар несет Иерусалим.

В свое время США предложили 5 миллионов долларов любому, кто предоставит информацию о местонахождении Салеха Аль-Арури для его ареста.

Как писал OBOZ.UA:

– Армия обороны Израиля 31 декабря заявила о начале вывода пяти бригад из зоны боевых действий в секторе Газы, поскольку военные все больше получают контроль на местах. При этом в Иерусалиме подчеркнули, что война с террористической группировкой ХАМАС, скорее всего, продолжится в течение 2024 года.

– Перед Новым годом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ воюет против ХАМАС "на всех фронтах", но для победы нужно больше времени.

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