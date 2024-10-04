В Литву пытался въехать российский поезд с Z-символикой: его остановили на границе и заставили вымыть

В Литве российских проводников и начальника поезда заставили стереть пропагандистские надписи на вагонах "Z", "ZOV" и "Вильнюс – город России". Инцидент произошел с транзитным поездом Москва – Калининград 2 октября.

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Он прибыл на пограничный железнодорожный пункт "Кена" из Беларуси, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы. Персонал поезда не мог объяснить, откуда взялись надписи.

На одном из вагонов черной краской была нанесена символика войны РФ против Украины: Z и надпись ZOV. На другом вагоне был слоган, который провозглашал Вильнюс, столицу Литвы, "российским" городом.

Персонал поезда обязали немедленно убрать все надписи, в ином случае пригрозили отцепить "пропагандистские" вагоны и не пропустить их на территорию Литвы. Пассажиров бы пришлось пересаживать.

Начальник поезда и другие сотрудники с помощью песка стерли надписи под присмотром пограничников.

Как сообщал OBOZ.UA:

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– 30 сентября правительство Литвы официально передало в Международный уголовный суд материалы о совершении представителями режима Александра Лукашенко преступлений против человечности. Нарушения были как на территории РБ, так и на территории стран-участниц Римского статута.

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