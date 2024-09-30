Литва подала в МУС материалы о преступлениях режима Лукашенко: прокурор сказал, при каких условиях начнет расследование

30 сентября правительство Литвы официально передало в Офис прокурора Международного уголовного суда в Гааге (МУС) материалы о совершении представителями режима Александра Лукашенко преступлений против человечности. Эти преступления были совершены как на территории самой Беларуси, так и на территории стран-участниц Римского статута.

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Именно поэтому они потенциально подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда. Об этом говорится и в заявлении на сайте министерства юстиции Литвы.

По указанию высокопоставленных беларуских политиков, правоохранителей, военных и судей осуществлялись и продолжают осуществляться депортация, преследования и другие бесчеловечные действия. В Литве отмечают, что с мая 2020 самопровозглашенный президент Лукашенко вместе с высшим руководством РБ развернули кампанию против гражданского населения населения Беларуси.

"Это включало лишение основных прав; произвольное задержание, судебное преследование и осуждение; серьезное противоправное насилие; убийства; сексуальное насилие; физические и психические повреждения; пытки, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение; запугивание и преследование; принудительный труд; насильственные исчезновения. Эта кампания ведется против гражданского населения в Беларуси, а именно против реальных или выдуманных политических оппонентов. Поведение беларуского режима является широкомасштабным и систематическим нападением на гражданское население в соответствии с государственной политикой уничтожения любой оппозиции и инакомыслия", – говорится в заявлении.

Правительство Литвы обратилось в МУС с просьбой расследовать все прошлые, текущие и будущие преступления, подпадающие под юрисдикцию Суда и совершенные на территории Республики Беларусь и частично на территории Литвы, по крайней мере с 1 мая 2020 года.

Реакция МКС на обращение

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что его Офис проведет предварительное рассмотрение запроса в рамках юрисдикции МКС и выяснит, есть ли достаточное основание для начала расследования.

"В соответствии с Римским статутом государство-участник может передать моему ведомству ситуацию, в которой, как кажется, было совершено одно или несколько преступлений, подпадающих под юрисдикцию Суда, с просьбой к ведомству расследовать ситуацию с целью определения того, следует ли обвинить одного или нескольких конкретных лиц в совершении таких преступлений. Передача государством-участником дела не приводит автоматически к началу расследования", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, правительства стран Европейского Союза, Канады, Великобритании и США в очередной раз обратились к Беларуси с требованием освободить политзаключенных. Речь идет о лицах, заключенных после 2020 года в связи с протестами после "выборов" в РБ.

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