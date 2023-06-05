В Литве откроют еще две украинские школы: по просьбе родителей из Украины

В литовских городах Каунас и Шяуляй по просьбе родителей из Украины откроют украинские школы с пятидневным графиком обучения. Новые учебные заведения будут работать на базе отделения Международной украинской школы (МУШ).

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Об этом сообщает местное издание LRT со ссылкой на директора Международной украинской школы Елену Внуковскую. По ее словам, только за первые три дня регистрации в двух городах суммарно записалось более 450 украинских детей.

"На протяжении всего года, в котором работают наши пятидневные школы в Вильнюсе и Клайпеде, нам регулярно поступали обращения от украинских родителей из всех городов Литвы с просьбой открыть новые отделения МУШ. Наши люди везде. А самая большая украинская школа в Европе, которая предоставляет аттестат государственного образца и обучает по утвержденным Министерством образования Украины программам – одна. И это наша школа", – рассказала Елена Внуковская.

Она сообщила, что всего в украинских школах в Вильнюсе и Клайпеде учатся 1350 украинцев.

Следует отметить, что МУШ является билингвальным учебным заведением, где большое внимание, кроме украинского и английского, уделяется изучению языка страны, в которой работает школа – литовскому. Для этого в учебном заведении были написаны новые специальные программы.

Как известно, в Литву переехало около 70 тысяч беженцев из Украины, среди них 25 тысяч – несовершеннолетние.

Напомним, недавно литовский суд приговорил к двум годам и трем месяцам лишения свободы местного жителя, потратившего собранные для помощи Украине деньги на покупку автомобиля.

Также ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина и Литва упростили обмен водительских удостоверений. Теперь он будет проходить без дополнительных экзаменов – как теоретических, так и практических.

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