В Литве отправили за решетку мужчину, который купил себе авто на деньги, предназначенные для помощи Украине

Литовский суд приговорил к двум годам и трем месяцам лишения свободы местного жителя, который выкрал деньги, собранные для помощи Украине. Он потратил их на покупку автомобиля.

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Об этом сообщает издание LRT. Примечательно, что до этого фигурант уже имел десять судимостей.

"Мужчина является жителем Каунаса, имеет десять судимостей. В октябре прошлого года он связался с человеком, который помогает украинским волонтерам, и пообещал купить и доставить в Украину 49 грузовых шин за 18 000 евро, собранных волонтерами", – говорится в сообщении.

По информации, полученной в прокуратуре, обвиняемый выдал недостоверные данные, когда выписал счёт и квитанцию на 18 тысяч евро, которые принадлежали украинской благотворительной организации.

По данным следствия, мужчина, который использовал собранные для помощи Украине средства, приобрел автомобиль BMW на сумму 13 000 евро. Большая часть украденных денег была возвращена благотворительному фонду в Украине. Литовский суд вынес приговор, согласно которому мужчина осужден на два года и три месяца лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине во время полномасштабной войны активизировались "карточные" мошенники. Они нанесли рядовым украинцам, банкам и бизнесу убытки на 481 млн грн. Это на 46% больше, чем было до большой войны, в 2021 году.

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