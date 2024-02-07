В Литве на побережье моря выбросило российский гидролокатор. Фото

На берегу Куршской косы в Литве обнаружили российский гидроакустический гидролокатор. Он используется для сбора разведывательной информации, обнаружения подводных лодок и определения их положения.

Движение и прохождение крупных подводных объектов гидролокатор фиксирует с помощью гидроакустических датчиков. Об этом сообщил сайт министерства обороны Литвы 6 февраля.

Устройство нашел гражданский. Человек сообщил, что на неизвестном оборудовании есть надписи на русском языке.

Специалисты ВМФ Литвы установили, что это гидроакустический гидролокатор, подобные используются Российской Федерацией. На момент обнаружения он уже не был работоспособен и в настоящее время находится на хранении в ВМФ.

Похожие гидроакустические гидролокаторы уже находили в 2021 году в Балтийском море у берегов Литвы и в Атлантическом океане у южных берегов Великобритании и Ирландии.

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