Литва хочет закрыть еще два пункта пропуска на границе с Беларусью: что происходит

В Литве Комиссия по нацбезопасности инициировала закрытие еще двух пунктов пропуска на границе с Беларусью – "Лаворишкес" ("Котловка" на беларусской стороне) и "Райгардас" ("Привалка"). Это должно произойти 1 марта 2024 года.

Если правительство примет предложение, то на границе страны с РБ останутся открытыми два контрольно-пропускных пункта – "Мядининкай" и "Шальчининкай". Отметим, что прошлым летом Литва закрыла пункты "Шумскас" и "Тверячюс", передает LRT.

"С 1 марта планируется закрыть два пограничных пункта "Райгардас" и "Лаворишкес", также принято решение ограничить передвижение людей на велосипедах и пешком на всех пунктах пропуска на границе с Беларусью", – сообщил 6 февраля на пресс-конференции руководитель литовского Национального центра управления кризисными ситуациями (НЦУКС) Вилмантас Виткаускас.

Среди других предложений Комиссии:

– ограничение посадки и высадки пассажиров на железнодорожном пограничном пункте "Кена" ("Кибартай").

– постепенное сокращение количества разрешений, выдаваемых беларусским и литовским перевозчикам на регулярных международных автобусных маршрутах.

Новые ограничения хотят ввести из-за рисков, связанных с транзитными потоками из Беларуси через Литву и деятельностью беларусских разведслужб и служб безопасности.

Глава НЦУКС отметил, что за последнее время поток граждан РБ увеличился примерно на 50%на всех пунктах пропуска на границе с Беларусью.

"Мы заметили, что на "Лаворишкес" наблюдается наибольшее сокращение перемещения наших граждан через границу, а на "Райгардас" – значительное увеличение перемещения беларусских граждан, что создает диспропорцию", – отметил Виткаускас.

Ожидается, что ограничения позволят более эффективно отслеживать попытки ввоза санкционных товаров в Беларусь и Россию, облегчат борьбу с контрабандой и сделают границу Шенгенской зоны более защищенной.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что закрытие КПП позволит службам выполнять свои обязанности более эффективно.

"Это означает, что, закрыв эти пограничные пункты, мы сможем перенаправить наши возможности на обеспечение соблюдения санкций, детальную проверку грузов, тщательную проверку прибывающих лиц и исключение случаев контрабанды", – сказала она.

Глава НЦУКС в свою очередь отметил, что оставшиеся два погранперехода ("Мядининкай" и "Шальчининкай") должны справиться с возросшей нагрузкой.

Как писал OBOZ.UA:

– Глава министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Украина может победить Россию, только когда государства Европейского Союза встанут единым фронтом и мобилизуют все свои усилия.

– Также Ландсбергис подчеркнул, что Украина срочно нуждается в оружии дальнего действия для борьбы с агрессором.

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