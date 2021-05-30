Вчера глава "Белавиа" Чергинец стонал по поводу запретов западных стран на полеты лукашенковской компании в Европу.

И восклицал: "А что Белавиа? Так вот. Не дождётесь, господа в смокингах и бабочках, работники киностудий! … Мы прорвёмся! Васильки останутся в небе, мы будем летать"!

Но тут же сообщил у Соловьева:

"В Крым пока летать не будем. <...> В первую очередь должно быть политическое признание Крыма как российского государства. <...> Будет политическое решение — будем смотреть. Потому что есть еще коммерческие вопросы"

То есть, опасается, что "господа в смокингах и бабочках" наложат за Крым санкции и плотно закроют дорогу "Белавиа" в Европу. А это деньги. На Крыме столько не заработаешь. Причем, даже, если Лукашенко признает его российским, "будем смотреть" на "коммерческие вопросы".

Видео дня

Учитесь, безголовые российские "патриоты". Смотрите, какие мотивы у ваших "союзничков" из Беларуси. Чистое потребительство. Пока вы, чудаки, рубаху рвали за идею (в последнее время подустали), в Минске в кармане мусолят деньги и прикидывают, сколько можно на вас заработать: больше, чем в Европе или меньше.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.