Спикер Кремля Дмитрий Песков частично подтвердил факт контактов в 2020 году бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. В частности, Песков признал, что Трамп лично передавал для Путина тесты на Covid-19, но отрицает, что два лидера общались.

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Об этом сообщают российские пропагандисты. В то же время Bloomberg добавляет, что сам Трамп продолжает отрицать даже факт передачи тестов.

Дмитрий Песков заявил, что его шеф получил от Трампа тесты на коронавирус "еще в начале пандемии". Однако информация об общении Трампа и Путина по телефону, по его словам, "является неправдой".

Напомним, что об этом идет речь в новой книге американского журналиста Боба Вудворда под названием "Война", публикация которой только запланирована. Часть текста уже обнародована, и в нем, в частности, есть утверждение, что Трамп с 2021 по 2024 год имел тайные контакты с кремлевским диктатором – не менее семи раз.

Также Вудворд пишет, что Трамп, будучи президентом, в 2020 году тайно послал Путину прибор для тестирования Covid от Abbott. Этот прибор американский президент ранее даже лично рекламировал.

Причем сам Трамп и официальные лица его предвыборной кампании отрицают не только факты общения Трампа и Путина в указанное время, но и передачу тестов на коронавирус. Спикер кампании Трампа Стивен Ченг даже назвал произведение Вудворда "мусорной книгой из мусорного бака", которую "используют как туалетную салфетку".

В свою очередь, президент и вице-президент США Джо Байден и Камала Харрис говорят, что "это лишь яркий пример того, кем является Дональд Трамп". По их словам, во время пандемии "простые люди соревновались, чтобы получить эти тесты", а Трамп "отправил их в диктатору-убийце для личного использования".

Впрочем, поведение Трампа в данном случае не удивляет. Как отметил Вудворд, когда американский президент передал тесты для выявления коронавирусной инфекции российскому диктатору, именно Путин предостерег Трампа не разглашать эту информацию.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский лидер Зеленский провел встречу с Трампом, переговоры состоялись в Trump Tower в Нью-Йорке. Трамп не только пообещал быстро закончить войну в случае своей победы на выборах, но и заявил, что ему нравится Зеленский.

Со своей стороны украинский президент назвал встречу с Трампом "очень продуктивной и важной". Последний, по словам украинского лидера, заверил, что "будет на нашей стороне и будет поддерживать Украину".