Трамп мог тайно передать Путину американские тесты на COVID-19, потому что тот был 'в ужасе от вируса' – WP

В 2020 году во время пандемии COVID-19 экс-президент США Дональд Трамп якобы передал тесты для выявления коронавирусной инфекции российскому диктатору Владимиру Путину для его личного пользования. Утверждается, что именно Путин предостерег Трампа не разглашать эту информацию.

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Об этом сообщает журналист Washington Post Боб Вудворд в своей новой книге "Война". Вудворд отмечает, что Путин был "в ужасе от вируса", и поэтому Трамп решил тайно прислать ему дефицитные тесты, которых не хватало в США и многих других странах.

По словам журналиста, российский президент принял эти тесты, но приложил усилия, чтобы избежать негативных политических последствий для Трампа.

"Я не хочу, чтобы ты кому-то рассказывал, потому что люди будут злиться на тебя, а не на меня", – якобы сказал Путин.

Однако спикер кампании Дональда Трампа, Стивен Чунг, опроверг утверждения Вудворда, охарактеризовав их как "вымышленные истории", не имеющие под собой никакой основы. Он также негативно высказался о самой книге, заявив, что она "либо должна быть на распродаже в отделе художественной литературы в книжном магазине со скидками, либо использоваться как туалетная бумага".

Как сообщал OBOZ.UA, 27 сентября Зеленский провел встречу с Трампом, который снова баллотируется в президенты США. Переговоры прошли в Trump Tower в Нью-Йорке. Тогда Трамп в очередной раз пообещал быстро закончить войну в случае победы на выборах и заявил, что еще до инаугурации найдет "хорошее" решение для обеих сторон.

Он также заявил, что "ему нравится" Зеленский, а Путин, по его словам, "никогда бы не пошел на Украину" полномасштабной войной, будь он президентом, а не Джо Байденом. Кроме того, Трамп похвастался, что во время его президентства российский диктатор ничего не захватил.

Зеленский со своей стороны назвал встречу с Трампом "очень продуктивной и важной". Последний, по словам украинского лидера, заверил, что "будет на нашей стороне, что он будет поддерживать Украину".