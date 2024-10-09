Трамп разговаривал с Путиным по меньшей мере семь раз с 2021 года, хоть и отрицает это, – журналист

Бывший президент США Дональд Трамп имел тайные контакты с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Это происходило не менее семи раз с 2021 года, несмотря на то, что сам Трамп отрицает эту информацию.

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Об этом идет речь в новой книге журналиста Боба Вудворда под названием "Война", публикация которой запланирована на следующую неделю. Отрывки из нее публикует американский телеканал CNN.

В книге описывается инцидент в начале 2024 г. в Мар-а-Лаго, где Трамп приказал помощнику выйти из кабинета, чтобы провести телефонный разговор с Путиным. По свидетельству неназванного помощника, с момента ухода с должности Трамп и Путин общались еще как минимум полдюжины раз.

"По словам помощника Трампа, между Трампом и Путиным было несколько телефонных звонков, возможно около семи с тех пор, как Трамп покинул Белый дом в 2021 году", – пишет Вудворд.

Также журналист пишет, что во время пандемии Covid-19 в 2020 году, когда Трамп еще занимал президентский пост, он тайно послал Путину редкие тестовые аппараты Abbott Point of Care для личного использования. Это было сделано по просьбе Путина, который, как утверждается, был особенно озабочен возможностью заражения. При этом Путин просил Трампа не говорить об этом публично, поскольку это могло нанести ущерб политической репутации американского президента.

Вудворд также отмечает, что директор Национальной разведки США Эврил Хейнс уклонилась от ответа на вопрос о возможных телефонных звонках между Трампом и Путиным после завершения президентства.

"Я не претендую на то, что знаю все контакты с Путиным. Я не претендую на то, чтобы говорить о том, что президент Трамп мог или не мог сделать", – сказала Хейнс, по словам Вудворда.

В то же время Джейсон Миллер, помощник Трампа, во время беседы с Вудвордом не подтвердил, что между Трампом и Путиным происходили разговоры, сказав, что у него нет информации по этому поводу.

"Я не слышал, чтобы они об этом говорили, поэтому я воздержался бы от этого", – добавил Миллер.

Сам Трамп опроверг информацию о своих контактах с Путиным в интервью с Newsmax.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 сентября Зеленский провел встречу с Трампом, который снова баллотируется в президенты США. Переговоры прошли в Trump Tower в Нью-Йорке. Тогда Трамп в очередной раз пообещал быстро закончить войну в случае победы на выборах и заявил, что еще до инаугурации найдет "хорошее" решение для обеих сторон.

Он также заявил, что "ему нравится" Зеленский, а Путин, по его словам, "никогда бы не пошел на Украину" полномасштабной войной, будь он президентом, а не Джо Байденом. Кроме того, Трамп похвастался, что во время его президентства российский диктатор ничего не захватил.

Зеленский со своей стороны назвал встречу с Трампом "очень продуктивной и важной". Последний, по словам украинского лидера, заверил, что "будет на нашей стороне и будет поддерживать Украину".