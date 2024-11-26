В Коста-Рике разбился самолет с шестью людьми на борту: что известно

В понедельник 25 ноября в Коста-Рике разбился самолет, на борту которого находились шесть человек. О состоянии пассажиров пока не сообщается.

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Об этом сообщает издание APnews. Известно, что самолет упал неподалеку от столицы Коста-Рики Сан-Хосе.

"Управление гражданской авиации этой центральноамериканской страны сообщило, что самолет Cessna 206 Stationair потерпел крушение недалеко от горы Пико Бланко сразу после полудня в понедельник", – информирует издание.

Спасатели обнаружили обломки самолета на горном склоне, однако информация о состоянии пассажиров и их личностях пока не разглашается. Самолет вылетел из Тортугеро, расположенного на северном побережье Карибского моря в Коста-Рике, и направлялся в Сан-Хосе.

По сообщению Красного Креста Коста-Рики, самолет был обнаружен примерно в 15:00, и сейчас спасательные команды работают над тем, чтобы добраться до места аварии.

Напомним, во Вьетнаме в центральной провинции Биньдинь потерпел крушение учебно-тренировочный военный самолет российского производства Як-130. Два пилота были вынуждены выпрыгнуть из самолета с парашютом. Авиакатастрофа произошла, когда пилоты пытались совершить посадку в сложных погодных условиях. Они не смогли выпустить шасси.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 ноября утром в Вильнюсе произошла авиакатастрофа – грузовой самолет Boeing 757 упал на двухэтажный жилой дом. В результате трагедии погиб пилот. Самолет, принадлежавший германской компании DHL, выполнял рейс под управлением авиакомпании Swiss Air.

По предварительным данным, примерно в 05:28 во время захода на посадку в Вильнюсском аэропорту самолет начал разрушаться в воздухе за несколько километров до взлетно-посадочной полосы. Он упал на двухэтажный жилой дом и загорелся.