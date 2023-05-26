В Косово начались столкновения, полиция применила слезоточивый газ: армия Сербии срочно выдвинулась к админгранице. Видео

На севере частично признанного Косово вспыхнули столкновения между косовским спецназом и сербами, протестующими против результатов выборов. Президент Сербии Александр Вучич привел армию в состояние максимальной готовности, а министр обороны страны подтвердил срочное выдвижение войск к административной границе с Косово.

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Как сообщает Euronews, полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона граждан, во время столкновений прозвучали выстрелы. Силовики штурмом взяли здание муниципалитета Звечан, а протестующие подожгли авто полицейских.

Занятия в школах сербского анклава Северная Косовска-Митровица приостановлены, в некоторых муниципалитетах местные жители начали воздвигать баррикады.

Как известно, накануне в Косово прошли муниципальные выборы, которые бойкотировало сербское население. Мэром муниципалитета Северная Косовска-Митровица избрали албанца при бойкоте голосования со стороны сербского большинства.

Вучич ранее говорил, что сербы эти выборы никогда не признают.

Что известно о конфликте Косово и Сербии

Вследствие войны 1999 года между сербами и албанцами Косово перешло под контроль ООН, хотя де-юре оставалось автономией в составе Сербии. Независимость Республики признает 101 страна ООН.

Сербия до сих пор не признает независимость Косово, поэтому оно не имеет окончательного признания в мире. При этом республика является потенциальным кандидатом на вступление в ЕС.

Албанское большинство (92%), проживающее в Косово, которое и требовало независимости, контролирует всю территорию края, за исключением нескольких громад, где большинство составляют сербы.

Украина не признает независимости Косово. Глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Александр Мережко в сентябре 2022 года пояснил, что одной из причин такой позиции может быть опасение, что Украину обвинят в непоследовательности позиции относительно территориальной целостности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 27 февраля в Брюсселе Вучич и премьер-министр Косово Альбин Курти договорились о нормализации отношений между двумя странами, согласившись на предложение ЕС, которое поддержали 27 государств-членов.

– В конце 2022 года армия Сербии заявила о "наивысшем уровне боевой готовности" после недели эскалации между Сербией и Косово.

– Курти обвинил Россию в нагнетании ситуации в Сербии из-за своих провалов в Украине.