Лидеры Сербии и Косово договорились о нормализации отношений, но есть 'но'

В понедельник, 27 февраля, в Брюсселе состоялась встреча президента Сербии Александара Вучича и премьер-министра Косово Альбина Курти. Они договорились о нормализации отношений между двумя странами, согласившись на предложение ЕС, которое поддержали 27 государств-членов.

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Об этом на пресс-конференции сообщил высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель, передает местное издание Kosovo Online. По его словам, обе стороны согласились, что нет необходимости в дальнейших дискуссиях.

Так, теперь, согласно договору, жители Косово и Сербии могут свободно передвигаться по территориям обеих стран, используя внутренние паспорта, удостоверения личности и нынешние номерные знаки.

По словам Борреля, вскоре документ будет опубликован на сайте Европейской службы внешних дел. Он, как известно, также урегулирует взаимное признание дипломов, вопросы, связанные с трудоустройством, торговлей, положение Сербской православной церкви, а также вопросы культурного и религиозного наследия.

"Стороны выразили готовность перейти к воплощению соглашения в жизнь. Но потребуются дополнительные переговоры для определения конкретных условий воплощения отдельных положений", – добавил глава дипломатии ЕС.

Это соглашение, по его мнению, может стать основой для преодоления проблем прошлого и установления доверия между Белградом и Приштиной. Документ, подписанный Вучичем и Курти, должен создать новые экономические возможности за счет увеличения поддержки бизнеса и новых инвестиций.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце прошлого года армия Сербии заявила о "наивысшем уровне боевой готовности". Этому предшествовали недели эскалации напряжения между Сербией и Косово.

А премьер-министр Косово Албин Курти говорил о том, что это Россия нагнетает ситуацию в Сербии из-за своих провалов на войне в Украине.

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