В Копенгагене во время концерта в поддержку Украины собрали более €22 млн помощи украинскому народу. Фото и видео

В столице Дании Копенгагене 12 марта провели концерт в поддержку Украины. Он начался в 19:30 на площади возле городского совета, трансляцию вели на телевидении, а также на больших экранах в других городах страны.

В частности, в ходе мероприятия музыканты исполнили Гимн Украины. Об этом сообщает местное издание DR (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Концерт прошел под лозунгом "Вместе за Украину". Его организовали датские телеканалы DR1 и TV2 совместно с рядом благотворительных организаций. В шоу приняли участие Мадс Лангер, Кристофер Ниссен, Энн Линнет и рок-группа Dizzy Mizz Lizzy.

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Во время концерта собирали пожертвования для пострадавших от войны в Украине. Неравнодушные люди перечислили на указанный на экранах счет 22 миллиона евро.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Популярный российский рэпер Oxxxymiron проведет серию благотворительных концертов против войны в Украине. Вырученные деньги с билетов пойдут на помощь украинским детям-беженцам.

В столице Румынии Бухаресте в субботу, 12 марта, состоялся музыкальный фестиваль в поддержку Украины. Все деньги, полученные от концерта под названием "Мы едины", организаторы хотят передать нашей стране.

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