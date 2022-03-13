В Копенгагене во время концерта в поддержку Украины собрали более €22 млн помощи украинскому народу. Фото и видео

София Закревская
Мир
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В Копенгагене во время концерта в поддержку Украины собрали более €22 млн помощи украинскому народу. Фото и видео
nosound
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В столице Дании Копенгагене 12 марта провели концерт в поддержку Украины. Он начался в 19:30 на площади возле городского совета, трансляцию вели на телевидении, а также на больших экранах в других городах страны.

В частности, в ходе мероприятия музыканты исполнили Гимн Украины. Об этом сообщает местное издание DR (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Концерт в поддержку Украины.

Концерт прошел под лозунгом "Вместе за Украину". Его организовали датские телеканалы DR1 и TV2 совместно с рядом благотворительных организаций. В шоу приняли участие Мадс Лангер, Кристофер Ниссен, Энн Линнет и рок-группа Dizzy Mizz Lizzy.

Видео дня

Во время концерта собирали пожертвования для пострадавших от войны в Украине. Неравнодушные люди перечислили на указанный на экранах счет 22 миллиона евро.

Мир поддерживает наше государство.
На концерте исполнили Гимн Украины.
Собралось немало людей.

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