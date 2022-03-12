Деньги пойдут Украине: в Румынии провели крупнейший для страны благотворительный концерт

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В столице Румынии Бухаресте в субботу, 12 марта, начался музыкальный фестиваль в поддержку Украины. Все деньги, полученные от концерта под названием "Мы едины", организаторы хотят передать нашей стране.

Хедлайнер фестиваля, нидерландский диджей Armin van Buuren, вышел на сцену с сине-желтый флагом. Среди участников также Джамала, Tom Odell и еще более двадцати местных звезд. Об этом сообщается на сайте Sagafestival (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Интересно, что "Мы едины" – это самое крупное гуманитарное событие, когда-либо организованное в Румынии.

Организаторы отметили, что музыка всегда объединяет, так как знает границ. "Это наша сильнейшая вера... В трудные времена наша обязанность – объединить усилия и помочь", – сказано на сайте мероприятия.

Все средства, собранные на благотворительном концерте, передадут румынскому Красному Кресту, чтобы далее направить украинскому народу.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

популярный российский рэпер Oxxxymiron проведет серию благотворительных концертов против войны в Украине. Вырученные деньги с билетов пойдут на помощь украинским детям-беженцам.

Музыкант категорически осуждает политику Кремля и тотальную цензуру в РФ. Первое благотворительное выступление Oxxxymiron запланировано в Стамбуле (Турция) на 15 марта.

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