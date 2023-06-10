В Колумбии спасли 4 детей, чудом выживших в авиакатастрофе и застрявших в непроходимых джунглях. Фото

В Колумбии четверо детей из числа коренных народов чудом выжили после крушения небольшого самолета в джунглях Амазонки. Их поиски, которые длились 40 дней, охватили всю страну и завершились 9 июня.

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Об этом пишет издание AP News. Власти Колумбии заявили, что пропавших без вести после авиакатастрофы детей нашли живыми и здоровыми. Остальные пассажиры самолета, в частности, и мать четверых детей 33-летняя Магдалена Мукутуй, погибли во время крушения.

СМИ утверждают, что все 40 дней несовершеннолетние провели в диких джунглях, однако, как пишет BBC News, 18 мая они были найдены местными жителями одной из тамошних глухих деревень, что и помогло им выжить.

Известно, что самолет Cessna 206, в котором находились дети, летел из Араракуары, расположенной в джунглях Амазонки на юге Колумбии, в Сан-Хосе-дель-Гуавиар. Утром 1 мая он пропал. Нашли судно только через две недели. Солдаты, участвующие в поисковой операции, обнаружили, что все, кто в нем находился, погибли.

Несовершеннолетних в возрасте 13, 9, 4 года, а также 11-месячного малыша нигде не было, однако ряд находок подсказал военным, что они могут быть живы. Поэтому поиски усилились. К ним присоединились десятки добровольцев из числа коренных народов. Операцию затрудняли сильные дожди, но 18 мая Колумбийский институт защиты детей сообщил президенту страны, что получил сообщение, что детей нашли местные жители. Президент Петр написал об этом в Twitter, однако позже удалил сообщение, заявив, что его дезинформировал правительственный орган.

СМИ отметили, что дети принадлежат к народу уитото, старшие из них имели некоторые знания о том, как выжить в тропическом лесу. Несовершеннолетние были найдены и возвращены в цивилизацию 9 июня.

Президент Колумбии Густаво Петро сказал, что по всей видимости детей спасло одно из кочевых племен, которые до сих пор бродят по отдаленным полосам джунглей, где упал самолет, и мало контактируют с властями.

Как далеко дети находились от места крушения, когда их нашли, не сообщается, однако поисковые команды работали от него в радиусе 4,5 км (почти 3 мили).

Президент отметил, что молодые люди являются "примером выживания", и предсказал, что их приключение "останется в истории".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинским военным удалось спасти мать с детьми во временно оккупированных Алешках Херсонской области. После затопления населенного пункта они сидели на чердаке дома и не могли эвакуироваться. Операцию 7 июня помогли провести украинские военные и полиция.

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