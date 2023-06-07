Украинские военные спасли мать с детьми, сидевших на крыше дома в оккупированных Алешках. Видео

Во временно оккупированных Алешках Херсонской области удалось спасти мать с детьми, которые после затопления населенного пункта сидели на чердаке дома и не могли эвакуироваться. Операцию 7 июня провели украинские военные.

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Как узнал OBOZREVATEL, спасти семью, предварительно, помогал украинский спецназ. Ранее дрон наших защитников передал местной жительнице воду.

Эвакуация происходила в опасных условиях, поскольку населенный пункт временно занимают военнослужащие страны-агрессора. Добраться на левый берег Херсонщины тяжело из-за сильного течения, кроме того, существует риск обстрелов.

Ранее роликом с детьми из города Алешки, которые увидели дрон и просили о помощи, поделилось много Telegram-каналов. Населенный пункт накрыла вода после того, как оккупанты подорвали Каховскую ГЭС.

По оценкам наших защитников, женщина и дети сидели на чердаке без еды около суток.

Как писал OBOZREVATEL:

– После подрыва российскими военными Каховской ГЭС десятки тонн воды ринулись на такие города, как Херсон, Новая Каховка и близлежащие села. Больше всего от наводнения страдает левый берег Днепра, находящийся в оккупации.

– Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщала, что после масштабного потопа российским захватчикам пришлось отойти от реки Днепр на 5-15 километров.

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