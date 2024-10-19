В КНДР заявили о найденном беспилотнике Южной Кореи и объявили ультиматум

Диктаторский режим КНДР заявил, что якобы обнаружил возле Пхеньяна беспилотник из Южной Кореи. Северокорейские пропагандисты выдали, что еще одно вторжение беспилотников будет расценено как "объявление войны".

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Также Северная Корея пригрозила Южной "немедленным ответным ударом". Об этом сообщает северокорейское пропагандистское издание KCNA.

В КНДР заявили, что Южная Корея использует беспилотники, чтобы сбрасывать листовки с пропагандой над столицей Пхеньяном. При этом пропагандисты добавили. Что окончательный вывод "пока не сделан".

Представитель министерства обороны Северной Кореи заявил, что власти обнаружили останки разбившегося беспилотника во время обыска в столице 13 октября. Вопреки заявлениям пропагандистов чиновник заявил, что КНДР "научно доказала", что беспилотник прилетел с Южной Кореи.

На опубликованных Северной Кореей снимках, предположительно свидетельствующих о найденном дроне, можно увидеть беспилотный летательный аппарат, застрявший на дереве, а также другие изображения северокорейских официальных лиц.

Напомним, национальное собрание КНДР внесло поправки в конституцию и официально признало Южную Корею "враждебным государством". Также диктаторский режим отказался от объединения как от национальной цели.

Ранее сообщалось, что Пхеньян 13 октября перевел свое объединенное артиллерийское подразделение, расположенное вблизи границы с Южной Кореей, в режим полной огневой готовности. В Северной Корее утверждают, что такие меры связаны с возможностью проникновения южнокорейских беспилотников.

Как сообщал OBOZ.UA, диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна ускорит свой путь к тому, чтобы стать военным супергосударством с ядерным оружием. Он также пригрозил "врагам" возможностью его применения.

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