КНДР приказала артиллерийским подразделениям на границе с Южной Кореей готовиться к стрельбе

Пхеньян 13 октября перевел свое объединенное артиллерийское подразделение, расположенное вблизи границы с Южной Кореей, в режим полной огневой готовности. В Северной Корее утверждают, что такие меры связаны с возможностью проникновения южнокорейских беспилотников.

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Военное командование 12-го числа отдало предварительный приказ о том, что к вечеру 13 октября необходимо "перевести в боевую готовность восемь полностью вооруженных артиллерийских бригад, находящихся в боевом порядке, и завершить различные мероприятия по обеспечению оперативной безопасности". Объявление об этом сделало Центральное информационное агентство КНДР, передают СМИ.

Генеральный штаб северокорейских войск также приказал подразделениям каждого уровня подготовить тщательные контрмеры в ожидании потенциальных провокаций, вплоть до пересечения границы вражескими БПЛА для совершения ударов, что может перерасти в вооруженный конфликт.

Армейцы КНДР усилили караульную службу, посты наблюдения и работу ПВО.

В Пхеньяне также пожаловались на "провокационные действия" Южной Кореи: мол, это "является грубым нарушением суверенитета и создает серьезную военную напряженность".

В отдельном заявлении представитель северокорейского МО заявил, что Вооруженные силы Южной Кореи якобы "участвовали в провокации с использованием дрона", и если беспилотник появится снова, то это будет считаться объявлением войны и"мы будем действовать по нашему усмотрению".

Министерство обороны Южной Кореи, отреагировав на угрозы, заявило: КНДР "увидит конец своего режима", если она нанесет ущерб южнокорейцам.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Северная Корея пожаловалась, что беспилотники Южной Кореи якобы три раза за месяц были замечены над Пхеньяном.

Тем временем Институт изучения войны заявил, что несколько тысяч северокорейских военнослужащих уже проходят подготовку на территории РФ и до конца года могут оказаться на войне против Украины или на российском приграничье.

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