Северная Корея официально признала Южную Корею 'враждебным государством': перед этим были взорваны дороги и железнодорожное сообщение. Фото

Национальное собрание КНДР внесло поправки в конституцию и официально признало Южную Корею "враждебным государством". Также диктаторский режим отказался от объединения как от национальной цели.

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Стоит отметить, что накануне этих изменений Северная Корея взорвала дороги и железнодорожное сообщение на демаркационной линии. Об этом сообщает Reuters.

Пропагандисты КНДР заявили, что военные взорвали участки автомобильных и железнодорожных путей, ведущих в Южную Корею, так как это является "законным действием против враждебного государства", как определено конституцией. В Пхеньяне похвастались, что участки автомобильной и железной дороги на северной стороне границы теперь полностью заблокированы в рамках "поэтапного полного отделения своей территории" от юга.

Представители министерства обороны КНДР заявили, что страна предпримет дальнейшие шаги для "постоянного укрепления закрытой южной границы". Стоит отметить, что диктатор Ким Чен Ын еще в начале 2024 года призвал внести поправку в конституцию, чтобы исключить объединение из числа целей в отношениях с Южной Корее. Тогда он обвинил Сеул в сговоре с Соединенными Штатами с целью добиться падения коммунистического режима и четкого определения своей территории.

По информации AP News, Северная Корея намерена усилить враждебность по отношению к Южной Корее, что увеличивает риск возможных столкновений в напряженных приграничных районах. При этом аналитики сомневаются, что КНДР начнет полномасштабные атаки перед лицом превосходящих сил США и Южной Кореи.

Министерство по вопросам объединения Южной Кореи осудило конституционное упоминание Южной Кореи как враждебного государства, назвав это "актом, направленным против объединения и антинациональным". Также в ведомстве отметили, что правительство Южной Кореи будет жестко реагировать на любые провокации со стороны КНДР и решительно добиваться мирного объединения Кореи на основе принципов свободы и демократии.

На фоне изменений в конституции пропагандисты КНДР заявили, что "миллионы молодых людей вышли на общенациональную борьбу за уничтожение южнокорейских негодяев". Северокорейские пропагандисты утверждают, что "огромный энтузиазм по поводу вступления в армию проявляется во всех уголках страны".

"Стремление молодых людей вступить в армию – это взрыв ненависти и мстительного духа молодого поколения, которое полно решимости любой ценой наказать мерзавцев, совершивших отвратительное преступление, разжечь войну и положить конец ужасным злым отношениям. Молодежь и студенты по всей стране подписывали петиции о вступлении или возвращении в армию, обещая до последнего выследить отвратительных маньяков и преступников", – выдали пропагандисты КНДР.

Напомним, Пхеньян 13 октября перевел свое объединенное артиллерийское подразделение, расположенное вблизи границы с Южной Кореей, в режим полной огневой готовности. В Северной Корее утверждают, что такие меры связаны с возможностью проникновения южнокорейских беспилотников.

Как сообщал OBOZ.UA, диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна ускорит свой путь к тому, чтобы стать военным супергосударством с ядерным оружием. Он также пригрозил "врагам" возможностью его применения.

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