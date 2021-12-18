В КНДР ввели 11-дневный запрет на смех и приказали скорбеть – СМИ

Северокорейский режим запретил своим гражданам смеяться и употреблять алкоголь 11 дней. Это связано с трауром по случаю десятой годовщины смерти бывшего диктатора КНДР Ким Чен Ира.

Об этом со ссылкой на источники пишет RFA. Отмечается, что обычно траур по нему длится 10 дней, но из-за юбилея в этом году его сделали дольше.

"Мы не должны употреблять алкоголь, смеяться или заниматься досугом", – рассказал житель северо-восточного приграничного города Синыйджу.

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Еще один источник подчеркнул, что к запрету добавили покупку продуктов.

По его словам, тех, кого ловили выпившими в предыдущие годы, арестовывали. Потом этих людей больше никто не видел.

Напомним, что Ким Чен Ир умер 17 декабря 2011 года. Он правил страной с 1994-го, после смерти своего отца Ким Ир Сена, а затем власть по наследству перешла Ким Чен Ыну.

Подробнее об истории жизни Ким Чен Ира можно прочитать в нашем материале.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Северной Корее якобы ввели специальный налог, чтобы раздать сладости детям на день рождения Ким Чен Ына.