Плейбой с тягой к выпивке и ядерному оружию: малоизвестная история жизни Ким Чен Ира. Фото и видео

В пятницу, 17 декабря исполнилось десять лет со дня, когда от инфаркта умер лидер Северной Кореи Ким Чен Ир. Он вошел в историю как руководитель одного из самых закрытых режимов и единственный коммунистический правитель, получивший власть по наследству.

С его именем связано немало скандалов: его критиковали за нарушения прав человека и ядерный шантаж, а также называли любителем женщин и выпивки. История одиозного политика – далее в материале OBOZREVATEL.

Ким Чен Ир родился 16 февраля 1942 года. Согласно официальным источникам КНДР, это произошло в лагере корейских партизан на высочайшей горе Кореи Пэкту. При этом якобы небо озарили двойная радуга и яркая звезда.

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В действительности будущий политик появился на свет в селе Вятское в 70 км от Хабаровска, СССР. Там размещалась 88-я бригада Красной армии, батальоном которой командовал его отец Ким Ир Сен.

Период Корейской войны (1950-1953) Ким Чен Ир пережил в Китае. После войны окончил университет имени его отца, Ким Ир Сена в Пхеньяне. В 70-х годах вошел в состав высшего партийного руководства Северной Кореи, в 1991 года отец назначил его главнокомандующим Корейской народной армии.

В октябре 1997 Ким Чен Ира избрали генеральным секретарем ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК). Фактически с 1994 года, после смерти отца и до дня своей смерти в 2011 году он единолично руководил страной и партией.

В КНДР Ким Чен Ир имел репутацию героя. Его называли "дорогим руководителем", "великим руководителем", "путеводной звездой", "солнцем будущего", в школах разучивали песни о его славной жизни, а пропаганда убеждала в наличии у лидера сверхспособностей влиять на время и пространство.

Дважды герой КНДР, владелец сотен орденов, наград и медалей, Ким Чен Ир написал ряд работ по теории и практике идеологии "Чучхэ". Последняя была провозглашена его отцом в 1955 году и является слиянием марксизма-ленинизма и древнекорейской философии.

Пресса Южной Кореи описывал Ким Чен Ира как тщеславного "плейбоя", который носил необычные прически и ботинки на платформе, чтобы казаться выше (его рост составлял, по разным данным, 160 см или 175 см).

Впрочем, по другим сведениям, лидер КНДР был достаточно умен и образован, хотя действительно питал страсть к еде и выпивке. Так, например во время исторической встречи с южнокорейским лидером в 2000 году он опрокинул не менее десяти бокалов вина.

Ким Чен Ир был женат четыре раза. Первой его женой стала актриса Сон Хе Рим. На момент знакомства она была замужем, что не понравилось отцу парня. После ее развода пара поженилась, в 1971 году у них родился сын Ким Чен Нам. Под давлением Ким Ир Сена супруги все же разошлись. Девушка уехала за границу, но муж продолжил ее обеспечивать. Она умерла в 2002 году в Москве.

Второй женой лидера стала Ким Ен Сук – кандидатура, выбранная его отцом. В 1974 году у них родилась дочь Ким Соль Сон, но в этом браке не было любви, и Ким Чен Ир часто проводил время в обществе других девушек.

Третья супруга – танцовщица из Японии Ким Ен Хи. Она умерла в 2004 году в Париже в аварии или, по версии СМИ, от болезни. В браке родились два сына – Ким Чен Чхоль и Ким Чен Ын.

Четвертой женой Ким Чен Ира была Ким Ок, пианистка и бывший деловод мужа и комитета партии по делам искусств.

Ким Чен Ир был объектом критики из-за массовых нарушений прав человека в своей стране, таких как публичные казни, рабство, принуждения к абортам, похищения граждан Японии и Южной Кореи, создание трудовых концлагерей, полный контроль СМИ и запрет трансляции иностранных передач.

А решение политика развивать ядерную программу, несмотря на критику всего мира, разработка и испытания межконтинентальных баллистических ракет закрепило за ним репутацию лидера-изгоя и привело к политической изоляцию Северной Кореи.

Как писал OBOZREVATEL, ранее СМИ сообщили, что в Северной Корее якобы ввели налог для каждого домохозяйства, чтобы Ким Чен Ын ко дню своего рождения раздал детям страны конфеты.