В КНДР ввели налог, чтобы Ким Чен Ын раздал детям конфеты ко дню своего рождения – СМИ

В Северной Корее якобы ввели налог для каждого домохозяйства, чтобы кондитерские фабрики смогли сделать конфеты. Сладости лидер КНДР намерен по традиции раздать в честь своего дня рождения.

Об этом пишет Radio Free Asia, которое ссылается на свои источники. В то же время отмечается, что страна испытывает нехватку продуктов питания.

Так, собеседники рассказали, что правительство Северной Кореи потребовало от каждой провинции производить и поставлять кондитерские изделия на подарки для детей ко дню рождения Ким Чен Ына 8 января.

В некоторых регионах был введен налог в размере 5 тысяч вон (4,2 доллара) для каждого домохозяйства. Эти деньги планируют направить на закупку сырья для производства конфет.

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Как уточняет издания, приостановка торговли с Китаем из-за пандемии коронавируса привела к сокращению поставок муки и сахара. Это спровоцировало рост цен в несколько раз.

Традицию дарить детям сладости на свой день рождения ввел северокорейский лидер Ким Ир Сен. Когда к власти пришел его сын Ким Чен Ын – он раздавал конфеты 8 января, в свой день рождения, но затем выдавать подарки начали 1 января.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в КНДР запретили простым гражданам носить кожаные плащи, чтобы те не копировали образ своего лидера Ким Чен Ына. Сами жители страны рассказали, что они подвергаются жестким репрессиям в случае несоблюдения запрета.