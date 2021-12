В КНДР школьника приговорили к 14 годам принудительных работ за просмотр пяти минут фильма

В Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) школьника приговорили к 14 годам принудительных работ за просмотр всего пяти минут фильма. Такой приговор был вынесен на фоне того, что правительство Северной Кореи продолжает подчеркивать необходимость пропаганды "идеологического образования" среди молодежи.

7 ноября 14-летний ученик средней школы в Хесане по имени Хан был арестован после просмотра южнокорейского фильма "Человек из ниоткуда" (The Man from Nowhere). Несмотря на то, что его арестовали всего через пять минут после начала фильма, подростку вынесли суровый приговор, сообщает местное издание Daily NK.

Согласно 27 статье закона КНДР "Об искоренении реакционной мысли и культуры" наказание в виде принудительных работ сроком от 5 до 15 лет применяется для лиц, пойманных за просмотром, прослушиванием или хранением южнокорейских фильмов, записей, книг, песен, рисунков или фотографий.

В законе нет прямых формулировок, что подростки подпадают под действие документа, однако суровый приговор Хану подтвердил, что закон полностью применяется и к несовершеннолетним.

Отмечается, что власти Северной Кореи, зная, что южнокорейские фильмы и телепрограммы довольно популярны среди северокорейской молодежи, могут пытаться создать атмосферу страха, применяя закон к подросткам.

Кроме того, в сентябре Верховное народное собрание приняло закон об образовании молодежи, призывающий к усилению идеологического образования. С тех пор северокорейские СМИ начали пропагандистскую кампанию, призывающую к интенсивной борьбе с антисоциалистическим и несоциалистическим поведением.

Согласно этому документу родители ученика также могут быть наказаны. Фактически, статьи 34–38 сентябрьского закона предусматривают штрафы в размере от 100 000 до 200 000 корейских вон (2 300 - 4 600 грн), если "безответственные" образовательные усилия приведут к совершению молодыми людьми преступлений, связанных с "реакционной мыслью и культурой".

Однако вместо того, чтобы просто заплатить штраф, преступников могут посадить в тюрьму. С прошлого года власти Северной Кореи открыли три новых лагеря для политических заключенных в Сунхо-ри и округе Пхёнсан в провинции Северный Хванхэ, а также в округе Пихён в провинции Северный Пхёнан. Люди, заключенные в эти тюрьмы, были признаны виновными в основном за просмотр зарубежных телепрограмм и фильмов или за то, что пользовались мобильными телефонами иностранного производства. Некоторые даже были заключены в тюрьму вместе со своими семьями.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Северной Корее к смертной казни через расстрел приговорили мужчину, который контрабандой провез в страну и продавал цифровые носители с популярным сериалом Netflix "Игра в кальмара". Семь несовершеннолетних, которые успели посмотреть кинопроизведение, были задержаны.