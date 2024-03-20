В КНДР похвастались прогрессом в разработке гиперзвуковой ракеты: цель – материковая часть США

Северная Корея заявила об успешных испытаниях твердотопливного двигателя для новой гиперзвуковой ракеты средней дальности нового типа. За испытанием на северо-западной ракетной базе наблюдал Ким Чен Ын.

Северокорейские государственные СМИ написали, что достигнут прогресс в разработке более мощной ракеты, предназначенной для поражения отдаленных целей США. Об этом сообщило Associated Press News.

Издание отметило, что гиперзвуковая ракета входит в ряд высокотехнологичных систем оружия, которую лидер КНДР Ким Чен Ын публично пообещал презентовать в 2021 году, чтобы справиться с "углублением враждебности США".

По словам экспертов, Ким планирует модернизировать свой арсенал вооружений, чтобы добиться в США ослабления санкций, когда будет восстановлена дипломатия.

Испытание двигателя состоялось во вторник, 19 марта на стартовой базе Сохаэ – месте, где часто проводились предварительные запуски ракет и спутников. По информации государственного Центрального телеграфного агентства Кореи, Ким Чен Ин лично руководил процессом.

Северокорейский диктатор заявил, что стратегическая ценность этой ракеты не уступает межконтинентальным баллистическим ракетам, нацеленным на материковую часть США, и что "враги знают об этом лучше". Также он объявил о "большом успехе в важных испытаниях".

Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 18 марта, Северная Корея запустила две неопределенные баллистические ракеты в сторону Восточного моря. Это второй с начала 2024 года запуск баллистической ракеты КНДР – первый был 14 января.

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