КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Восточного моря: что известно

Северная Корея в понедельник, 17 марта, запустила две неопределенные баллистические ракеты в сторону Восточного моря. Это второй с начала 2024 года запуск баллистической ракеты КНДР – первый был 14 января.

Об этом сообщило издание Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных и Береговую охрану Японии. В сообщении журналистов говорится, что Объединенный комитет начальников штабов заявил, что обнаружил запуск, но не предоставил дополнительных подробностей.

"Запуск произошел через несколько дней после того, как Сеул и Вашингтон в четверг завершили ежегодные учения "Щит свободы", проводившиеся в течение 11 дней с целью усиления сдерживания ядерной и ракетной угрозы Северной Кореи", – пишет СМИ.

По данным издания Bloomberg, КНДР запустила две ракеты (ранее сообщилось, что ракета была одна). Запуск совпал с визитом в столицу Южной Кореи Сеул государственного секретаря США Энтони Блинкена, который принимал участие в Саммите за демократию.

Вооруженные силы Южной Кореи сообщили, что несколько ракет малой дальности были выпущены из региона к югу от столицы Северной Кореи Пхеньяна и упали к востоку от Корейского полуострова.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 января Северная Корея провела испытание новой стратегической крылатой ракеты Pulhwasal-3-31. Она находится в стадии разработки, запуск "никак не повлиял на безопасность соседних стран".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!