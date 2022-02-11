В Китае возле секретной гробницы обнаружили 20 терракотовых воинов. Фото

Археологи обнаружили более 20 новых терракотовых воинов в яме вокруг секретной гробницы первого императора Китая Цинь Шихуанди в Сиане, столице провинции Шэньси на северо-западе страны. Фигуры в натуральную величину были созданы для защиты монарха в загробной жизни.

Об этом сообщает China Global Television Network. Считается, что терракотовая армия состоит из 8000 скульптурных "воинов", расположенных в трех ямах примерно в миле (1,6 км) к северо-востоку от мавзолея императора (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Реалистичные солдаты были похоронены с оружием, таким как арбалеты, копья и мечи, некоторые из которых остались целы.

Как пишет Live Science, раскрашенные гончарные фигурки, некоторые из которых собирали по частям, уже переданы на реставрацию. Большинство из воинов – пехота, однако нашли и одного генерала.

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Цинь Шихуанди (настоящее имя Ин Чжэн) – правитель царства Цинь (с 245 года до н.э.), положивший конец двухсотлетней эпохе Воюющих Царств. К 221 году до н.э. он воцарился над единой державой на всей территории Внутреннего Китая и вошел в историю как создатель и правитель первого централизованного китайского государства.

Основанная им династия Цинь, которой Шихуанди предназначал править Китаем на протяжении 10 тысяч поколений, лишь на несколько лет пережила императора.

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