Ученые просканировали мумию египетского фараона и узнали, как он выглядел. Фото

Идеально завернутая в роскошные облачения древнеегипетская мумия Аменхотепа I была впервые "развернута" при помощи цифрового сканера. Под верхними слоями исследователи обнаружили ранее неизвестные уникальные украшения, с которыми египетский фараон был в свое время погребен.

Как рассказал Evening Standart, тело Аменхотепа I долгое время оставалось не изученным, так как ученые не хотели повредить мумию, инкрустированную драгоценными камнями. Узнать, что внутри эксперты решились, использую метод компьютерной томографии (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Египтологи уже знали из расшифрованных ранее иероглифов, что мумия была единожды развернута в XI веке до нашей эры – более чем через четыре столетия после первоначальной мумификации и захоронения тела.

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Ранее эксперты предполагали, что священники, открывшие мумию и перезахоронившие ее, сделали это не только для восстановления повреждений, нанесенных грабителями могил, но и для повторного использования королевских погребальных предметов для фараонов, которые правили страной на тот момент. Однако, как выяснили современные специалисты, все предметы, с которыми был погребен Аменхотеп I остались на месте, и жрецы, вероятно, просто "подлатали" его тело от увечий, нанесенных грабителями.

Доктор Сахар Салим, профессор радиологии медицинского факультета Каирского университета и радиолог проекта "Египетские мумии", первый автор исследования, опубликованного в Frontiers in Medicine и куратор проекта, заявила, что нынешнее исследование и цифровая "распаковка" мумии дала возможность понять, как же выглядел Аменхотеп I.

"Ему было около 35 лет, когда он скончался. Он был примерно 169 см ростом и имел хорошие слегка выступающие зубы. У него был узкий подбородок, маленький узкий нос и вьющиеся волосы. С ним были найдены 30 амулетов и уникальный золотой пояс с золотыми бусинами", – описала находку ученая.

Она также отметила, что на теле фараона не было никаких признаков насильственной смерти.

"Мы не смогли найти никаких ран или уродств, вызванных болезнью, которые могли бы объяснить причину его смерти, за исключением многочисленных посмертных увечий, предположительно нанесенных грабителями могил. Его внутренности были удалены первыми мумификаторами, но мозг и сердце они оставили на месте", – добавила эксперт.

Аменхотеп I был впервые обнаружен в 1881 году на археологических раскопках в Дейр-эль-Бахари на юге Египта. Он был вторым фараоном 18-й династии Египта после своего отца Яхмоса I, изгнавшего вторгшихся гиксосов.

Фараон правил Египтом в течение 21 года, между 1525 и 1504 гг. до нашей эры. Его правление, во время которого он построил множество храмов, было в основном мирным. После его смерти ему и его матери Яхмос-Нефертари поклонялись как богам.

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