Археологи обнаружили тысячи табличек с текстами древних египтян. Фото и видео

Более 18 тысяч черепков, на которых около 2000 лет назад писали египтяне, были обнаружены на раскопках в древнем Атрибисе. На табличках, называемых остраками, люди делали ежедневные записи чернилами и тростником или полой палочкой.

О раскопках сообщает Тюбингенский университет в Германии. Записи обнаружили археологи под руководством профессора Кристиана Лейтца из Института изучения древнего Ближнего Востока (IANES) при этом научном учреждении в сотрудничестве с Мохамедом Абдельбадиа и его командой из Министерства туризма и древностей Египта (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Подобное количество находок было сделано лишь однажды в Египте – в рабочем поселении Дейр-эль-Медине, существовавшем в Древнем Египте недалеко от знаменитой Долины Царей в Луксоре (город на восточном берегу Нила на юге Египта).

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По словам ученых, обнаруженные остраки дают представление о повседневной жизни древних египтян, об уровне торговли, образования, культуре.

Исследователи отметили, что на большей части древних черепков использовали демотический шрифт – письмо птолемеевского и римского периодов, который развился из иератического письма (ранняя форма древнеегипетской скорописи) после 600 года до н. э. Также много табличек с греческим шрифтом, коптским и арабским шрифтами.

Среди записей встречались и рисунки, в том числе и сделанные детьми, возможно, школьниками.

"На этих осколках изображены животные, скорпионы и ласточки, а также люди, боги и даже просто геометрические фигуры", – поделился подробностями Лейтц.

Он отметил, что содержание текстов на табличках весьма разнообразно: это списки имен, торговые отчеты, школьные записи – арифметические задачи, примеры, задания на логику, геометрию, правила написания текстов.

Также на табличках содержатся мифические рассказы, древние легенды, имена божеств и списки подношений, сделанные тем в то или иное время.

Часть табличек были разбиты на осколки, часть же хорошо сохранились.

В настоящее время раскопки в Атрибисе и древности открыты для посетителей. Исследование финансировалось как Германией, так и Египтом.

Как сообщал OBOZREVATEL, египтологи нашли гробницу знатного вельможи XIII века до нашей эры по имени Птах-эм-Уйя. При фараоне Рамзесе ІІ он занимал должность главного царского казначея.