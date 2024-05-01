В Китае в результате обрушения шоссе погибли 19 человек, десятки пострадали. Фото и видео

На юге Китая в провинции Гуандун обрушился участок шоссе, машины, которые ехали по нему, упали вниз. Погибли 19 человек, еще 30 попали в больницу.

Как передает The Washington Post со ссылкой на китайскую государственную телекомпанию CCTV, причиной ЧП могли стать проливные дожди, которые прошли в этом районе в последние дни. Начато расследование инцидента, около 500 сотрудников экстренных служб работали на месте трагедии.

По данным властей города Мэйчжоу, участок скоростной автомагистрали S12 между Мэйчжоу и уездом Дабу длиной 17,9 метра разрушился около 2:10 ночи (по местному времени) 1 мая. Со склона упали 18 автомобилей.

Свидетели рассказали местным СМИ, что сначала услышали громкий шум, а потом увидели яму шириной в несколько метров.

Некоторые машины после падения загорелись: на фото с места инцидента видно дым, который поднимался над изувеченными транспортными средствами.

Как писал OBOZ.UA:

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