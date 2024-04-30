В Перу пассажирский автобус слетел в пропасть, погибли десятки человек. Фото

Минимум 25 человек погибли и более десяти получили ранения после того, как автобус сорвался с горной дороги и упал в овраг на севере Перу. Трагедия произошла поздно вечером в воскресенье на плохо обустроенной грунтовой дороге в регионе Кахамарка, в горах Анд.

Об этом сообщает South China Morning Post. Автобус с более чем пятидесятью пассажирами упал в пропасть глубиной примерно 200 метров (около 650 футов).

Автобус с более чем 50 пассажирами оказался на берегу реки, а некоторых пассажиров, находившихся на борту, снесло водой, сообщил муниципальный чиновник Хайме Эррера.

На месте ДТП работали спасательные команды и пожарные, эвакуировавшие пострадавших в больницу. Правоохранители проверяют, был ли автобус годным к эксплуатации.

Муниципалитет Селендина объявил двухдневный траур по погибшим.

В общем, на перуанских дорогах часто происходят аварии из-за превышения скорости, плохих дорожных условий, отсутствия дорожных знаков и несоблюдения правил дорожного движения. Так, в течение прошлого года в результате аварий погибли 3100 человек.

Ранее сообщалось, что в Перу потерпел крушение самолет, который перевозил туристов для экскурсии по линиям Наски в пустыне. В результате ЧП все семь человек на борту погибли. Среди погибших были три голландских туриста, два чилийских туриста и два члена экипажа из Перу.

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