Тайвань за сутки всколыхнули более 100 землетрясений: самое сильное из них было магнитудой 6,3. Видео

На Тайване в сутки произошло более 100 землетрясений. Самый сильный из них имел магнитуду 6,3.

Здания на значительной части на севере, востоке и западе острова, в том числе и в столице Тайбэи, качались всю ночь. Центральное метеорологическое управление Тайваня заявило, что начавшаяся в понедельник во второй половине дня серия землетрясений – а их было около 180 – была афтершоками после сильного землетрясения 3 апреля.

Директор Сейсмологического центра Ву Чиен Фу сообщил, что возможны новые толчки, хотя, возможно, не настолько сильные. Кроме того, на этой неделе по всему Тайваню прогнозируют сильные дожди, поэтому жители провинции Хуалянь должны быть готовы к дальнейшим разрушениям.

Пожарная служба сообщила, что два здания в Хуаляне, уже непригодные для жизни после повреждений 3 апреля, получили дальнейшие повреждения и наклонились. Сообщений о жертвах не поступало.

Крупнейший в мире контрактный производитель микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), чьи заводы расположены на западном побережье острова, заявил, что часть персонала на небольшом количестве заводов была эвакуирована. В то же время, объекты и системы безопасности функционируют нормально, и весь персонал находится в безопасности.

В то же время в горном уезде Хуалянь сообщалось о закрытии некоторых дорог из-за камнепадов, а правительство приостановило работу и обучение в школах на один день.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 апреля Тайвань всколыхнуло землетрясение магнитудой 7,7 – самое сильное за последние 25 лет. В результате природного катаклизма десятки домов в городе Хуалянь ушли под землю, а более 91 000 человек по всей стране остались без света. Погибли в результате катаклизма по меньшей мере 9 человек.

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