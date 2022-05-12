В Китае в аэропорту загорелся самолет, пострадали десятки людей. Видео

В китайском городе Чунцин 12 мая пассажирский самолет Airbus A319 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся в аэропорту. На борту находились 122 пассажира и члена экипажа, десятки людей пострадали.

ЧП произошло около 08:00, пожар оперативно потушили спасатели. Об этом сообщает портал Zaobao (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Представители Тибетских авиалиний (China Tibet Airlines) заявили, что рейс TV9833 с регистрационным номером B-6425 первоначально должен был лететь из Чунцина в Ньингчи, Тибет. Во время взлета пилоты прервали его из-за неисправности самолета, в результате чего тот отклонился от взлетно-посадочной полосы.

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На видео, снятых пользователями сети, видно, что пожар возник с левой стороны пассажирского авиалайнера. На место происшествия прибыли несколько пожарных машин, специалисты приступили к спасательным работам.

Отмечается, что все 113 пассажиров и девять члены экипажа были благополучно эвакуированы. Вместе с тем около 40 людей получили легкие травмы и были госпитализированы.

Ответственный за группу аэропортов Чунцина пояснил, что после аварии служба безопасности аэропорта, противопожарная защита и другие подразделения впервые "активировали аварийный механизм" и начали проверки.

Так, из-за инцидента утром 12 мая некоторые прибывающие рейсы в аэропорту Цзянбэя (район городского подчинения города центрального подчинения Чунцин) были отменены, задержаны или перенаправлены в другие аэропорты.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 мая в Камеруне упал пассажирский самолет, на борту которого находились 11 человек. Предварительно все они погибли.