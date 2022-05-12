В Камеруне упал пассажирский самолет: связь с ним была потеряна во время шторма

В Камеруне (государство в западной части Центральной Африки) в среду, 11 мая, потерпел крушение пассажирский самолет, на борту которого находилось 11 человек. По предварительной информации, все они погибли.

Об этом сообщило издание Express. Самолет упал в лесу в городе Нанга-Эбоко. Некоторые из пассажиров работали в Камерунской нефтяной транспортной компании COTCO, а другие были частью экипажа.

Как отмечается, самолет пропал без вести вскоре после взлета. Министр транспорта Камеруна Эрнест Нгалле Бибехе заявил, что службы воздушного движения потеряли радиосвязь с самолетом, вылетевшим из аэропорта Нсимален в Яунде, во время шторма.

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Журналисты отметили, что канал Cameroon24 сообщил, что в результате крушения выживших не осталось, однако официального подтверждения этих данных от властей пока нет. В настоящее время ведутся спасательные работы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 апреля в Запорожской области упал самолет Ан-26. Воздушное судно выполняло технический рейс и, по предварительным данным, потерпело крушение из-за того, что зацепилось за электроопору.