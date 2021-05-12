В Китае турист повис над пропастью: под ним развалился стеклянный мост

В Китае шквальный ветер разбил панели стеклянного моста, в результате чего едва не погиб турист. Мужчина сумел удержаться на краю моста в окружении обломков в ожидании помощи.

Как сообщило китайское новостное агентство Синьхуа, инцидент произошел на горе Пиян в городе Лунцзин. Турист переходил стеклянный мост - главную достопримечательность местности – на высоте 100 метров, когда налетели сильные порывы ветра.

"Скорость ветра составила примерно 150 км/час, он разбил стеклянные панели. Мужчина фактически оказался в смертельной ловушке, повиснув на краю моста", — указано в сообщении.

На место были немедленно вызваны пожарные, но еще до их приезда несчастный был спасен силами персонала, обслуживающего мост и ловкостью собственных движений.

Также из СМИ стало известно, что мужчина был доставлен в больницу, но никаких повреждений, кроме сильного эмоционального потрясения, не получил. Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает, а курорт на Пияне закрыт для проведения расследования и реконструкции моста.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о стеклянном мосте в Китае, который вслед за Великой стеной попал в Книгу рекордов Гиннеса, благодаря колоссальной длине.