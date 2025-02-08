В Китае произошел оползень: засыпало 10 домов, около 30 человек пропали без вести. Фото и видео

В китайской провинции на юго-западе страны в субботу, 8 февраля, произошел оползень, который похоронил под собой 10 домов. Из-за него сотни местных жителей были вынуждены эвакуироваться.

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30 человек после оползня пропали без вести, их разыскивали спасатели. Об этом пишет Associated Press.

Инцидент произошел в одном из сел в уезде Цзюньлянь. Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций направило туда сотни спасателей, в том числе и пожарных.

Известно, что двух людей они вытащили из-под завалов живыми, а еще около 200 переселили в безопасное место.

Житель села рассказал, что со второй половины 2024 года часто можно было увидеть камни, которые котились с горы. По его словам, геологи обследовали территорию в конце прошлого года.

Глава КНР Си Цзиньпин выразил обеспокоенность и призвал власти приложить все усилия для поиска пропавших без вести и минимизации жертв.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году в Папуа – Новой Гвинее произошел массивный оползень, в результате которого погибли более двух тысяч человек. В правительстве заявили, что опасная местность препятствовала оказанию помощи и снизила надежды найти выживших.

Также оползни произошли на юге Индии в штате Керала – они прокатились через чайные плантации и села. Катастрофа унесла жизни не менее 106 человек, большинство из которых на тот момент спало.

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