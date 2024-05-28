Из-под земли раздавались крики: из-за оползня в Папуа – Новой Гвинее погибли две тысячи человек

В Папуа – Новой Гвинее произошел массивный оползень грунта, в результате которого погибло более двух тысяч человек. В правительстве заявили, что опасная местность препятствовала оказанию помощи и снизила надежды найти выживших.

В то же время в ООН утверждают, что из-за стихийного бедствия погибли 670 человек. Такая разница в цифрах отражает удаленность участка и сложность получения точной оценки численности населения. Об этом сообщает издание Reuters.

По словам министра обороны Билли Джозефа, около 4000 человек проживали в шести отдаленных деревнях в районе Майп-Мулитака в провинции Энга, где оползень произошел утром 24 мая. Под завалами оказались более 150 домов высотой почти в два этажа. Спасатели слышали крики из-под земли, но добраться к месту происшествия было проблематично.

Спустя более 72 часов после оползня жители использовали лопаты, палки и даже голыми руками пытались разобрать завалы домов. По информации местной власти, за три дня всего было обнаружено пять тел.

Глава оборонного ведомства Джозеф заверил, что руководитель операций был отправлен на место катастрофы в течение 24 часов при содействии Сил обороны Австралии. По его словам, правительство также обратилось к геотехнической группе Сил обороны Новой Зеландии с просьбой оценить нестабильную местность поблизости, которая может быть опасной для тяжелой спецтехники.

Напомним, в результате оползня в Кармен-де-Атрато, на северо-западе Колумбии, погибли 33 человека, многие из которых скрывались от стихии в домах. Также есть местные жители, засыпанные землей, однако их количество неизвестно.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате оползня, произошедшего 6 февраля в шахтерском городе провинции Давао-де-Оро на Филиппинах, увеличилось до 71. Десятки человек считаются пропавшими без вести.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!