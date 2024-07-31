В Индии произошел масштабный оползень: более 100 человек погибли. Фото

Во вторник, 30 июля, на юге Индии в штате Керала через чайные плантации и села прокатились оползни. Они унесли жизни не менее 106 человек, большинство из которых на тот момент спали.

Видео дня

Об этом сообщает Reuters. Причиной оползней стал неожиданный сильный дождь в округе Ваянад, который обрушил склоны холмов и вызвал потоки грязи, воды и каменных глыб.

Большинство жертв стихии это работники чайных заводов и их семьи, жившие в небольших домах или временных приютах. Еще 128 человек получили ранения, а десятки числятся пропавшими без вести.

Спасателям приходится пробираться сквозь вырванные с корнями деревья, расплющенные металлические конструкции и разбросанные на склонах холмов валуны. Передвигаясь в мутной воде, они переносили людей на носилках через поток.

"Есть еще люди, которые находятся в ловушке под землей, и те, кого унесло потоком. Спасательная операция будет продолжаться всеми возможными силами и средствами", – сказал главный министр Кералы Пинарай Виджаян.

Более 3000 человек были отселены из этого района и размещены в 45 лагерях временного проживания. Сотни военнослужащих с помощью беспилотников и служебных собак ищут выживших.

Оползни стали самым страшным стихийным бедствием в штате с 2018 года, когда сильное наводнение унесло жизни почти 400 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в Папуа – Новой Гвинее произошел массивный оползень, вследствие которого погибли более двух тысяч человек. В правительстве заявили, что опасная местность препятствовала оказанию помощи и снизила надежды найти выживших.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!