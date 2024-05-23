В Китае открестились от помощи России и сделали циничное заявление о роли Британии в войне

Китай назвал "безосновательным и безответственным очернением" заявление британского министра обороны Гранта Шаппса о наличии разведданных по предоставлению от КНР летального оружия для России. Пекин официально отрицает какую-либо военную помощь РФ в войне против Украины.

Так представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбин прокомментировал слова Шаппса. Китайский чиновник подчеркнул, что "замечания со стороны Великобритании даже не были поддержаны ее близким союзником".

Имеется в виду США. Шаппс, напомним, заявил, что разведки Британии и США располагают данными о том, что Китай либо уже поставляет, либо планирует начать поставки летального оружия в Россию для войны в Украине. В свою очередь советник президента Соединенных Штатов Джейк Салливан заявил, что США "не видели этого раньше и не видят сейчас".

"Китай осуждает безосновательное и безответственное очернение КНР британским политиком. Позвольте мне четко сказать: именно Великобритания, а не Китай раздувает огонь против Украины. Два года назад, когда Россия и Украина были близки к соглашению о прекращении конфликта, именно Великобритания спрыгнула с пути, чтобы остановить его. И конфликт продолжается. Китай и международное сообщество настойчиво пытаются охладить ситуацию, а британская сторона делает безответственные замечания, вызывающие тревогу", – заявил Ван Вэньбин.

Представитель китайского МИД добавил, что КНР "был и будет оставаться на стороне мира и диалога", а также "упорно работает над продвижением мирных переговоров".

О том, что за время войны в Украине Китай стал основным поставщиком не только российских оружейников, но и армии, еще в прошлом году сообщали в США. Компоненты и электронику находили и находят в ракетах, танках и самолетах военных преступников РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, Путин рассматривает отношения с Китаем как решающие для его усилий по дальнейшей мобилизации российской экономики и оборонной промышленности в поддержку затяжной войны против Украины. Для достижения новых договоренностей по этому вопросу он и поехал на встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.

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