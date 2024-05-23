У Белого дома нет информации о поставках оружия в Россию из Китая, – Салливан

Официально у Соединенных Штатов якобы нет никаких данных о предоставлении Китаем оружия России. Более того, официально США и раньше не имели такой информации.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Он уточнил, что власти США еще в 2022 году "были беспокойства" тем, что Китай может оказать России "прямую летальную помощь".

"Мы не видели этого в 2022 году. Мы не видели этого в 2023 году. Мы не видим этого до сих пор. Я с нетерпением жду разговора с Великобританией, чтобы убедиться, что у нас есть общая оперативная картина. Хочу лучше понять, что именно подразумевалось в этом комментарии", – сказал Салливан.

О том, что Китай предоставляет России оружие и военные компоненты для использования в войне против Украины, ранее заявил министр обороны Великобритании Грант Шеппс. Причем британский министр сослался на американскую и британскую разведку.

Тот факт, что Китай подпитывает российскую военную экономику и обеспечивает ресурсами российскую оборонно-промышленную базу, Салливан возражать не стал.

"Это происходит, и мы этим обеспокоены. Но мы принимаем меры для противодействия этому согласованным образом вместе с нашими союзниками и партнерами. Вы можете ожидать больше таких действий в будущем", – сказал представитель Белого дома.

О том, что за время войны в Украине Китай стал основным поставщиком не только российских оружейников, но и армии, первыми стали сообщать масс-медиа США. Компоненты и электронику находили и находят в ракетах, танках и самолетах военных преступников РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, Путин рассматривает отношения с Китаем как решающие для его усилий по дальнейшей мобилизации российской экономики и оборонной промышленности в поддержку затяжной войны против Украины. Для достижения новых договоренностей по этому вопросу он и поехал на встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.

В Белом доме на фоне визита в Китай российского диктатора сделали резкое заявление о сотрудничестве Москвы и Пекина. Там назвали "неприемлемым" то, что китайские компании оказывают помощь России в войне против Украины.

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