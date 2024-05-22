Китай работает над предоставлением летального оружия России – Минобороны Британии

Китай оказывает или планирует предоставить России летальную помощь для использования в войне против Украины. Об этом в среду заявил министр обороны Великобритании Грант Шеппс.

Как сообщает издание Reuters, об этом министр заявил во время выступления на лондонской конференции по безопасности. На ней Шеппс заявил, что у американской и британской оборонной разведки есть доказательства того, что " летальная помощь поступает или скоро будет поступать из Китая в Россию для использования в Украине, и это важное событие".

Шеппс не предоставил доказательств в поддержку своего утверждения, но отметил, что торговля между этими странами выросла на 64% с начала войны в Украине, и они поддерживают друг друга.

"Мы должны быть обеспокоены этим, потому что в первые дни этой войны Китай хотел бы представить себя как страну, оказывающую сдерживающее влияние на президента России Владимира Путина", – заявил министр.

Высокопоставленные чиновники США сообщили в прошлом месяце, что Китай поддерживает военные усилия России в Украине, предоставляя Москве беспилотные и ракетные технологии, спутниковые изображения и станки.

Между тем, посольство Китая в США заявило в прошлом месяце, что не предоставляло оружия России, добавив, что Китай "не является производителем или стороной, вовлеченной в украинский кризис".

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW считают, что Путин рассматривает отношения с Китаем как решающие его усилия по дальнейшей мобилизации российской экономики и оборонной промышленности в поддержку затяжной войны против Украины. Для достижения новых договоренностей по этому вопросу он и поехал на встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.

В Белом доме на фоне визита в Китай российского диктатора Путина сделали резкое заявление о сотрудничестве Москвы и Пекина. Там назвали "неприемлемым" то, что китайские компании оказывают помощь России в войне против Украины.

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