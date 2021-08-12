В Китае обнаружили кратер от стометрового астероида: его удар мог быть 'катастрофическим'. Фото

Китайские ученые нашли доказательство самого мощного удара астероида, который когда-либо испытывали люди на Земле, – сильнее атомной бомбы в Хиросиме. Он упал на планету около 49 тыс. лет назад.

По словам специалистов, небесное тело летело намного быстрее, чем 10-километровый астероид, уничтоживший динозавров, а его удар был бы "катастрофическим" для всех, кто жил в том районе. Об этом говорится в материале англоязычной газеты Гонконга South China Morning Post.

Так, "невероятно глубокий" кратер от астероида шириной почти 100 метров был обнаружен в округе Илань (недалеко от Харбина) в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке КНР.

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По расчетам ученых, вызванный взрыв был в 500-2000 раз мощнее атомной бомбы, поразившей Хиросиму, он сопоставим с некоторыми из самых мощных ядерных устройств, когда-либо взорвавшихся.

Также уточняется, что в результате удара в земле образовалась дыра глубиной 579 метров.

"Смертельная жара и ударные волны, которые генерировал этот астероид, были достаточно мощными, чтобы расплавить гранит, превратив его в стекло, и опустошить территорию в радиусе десятков километров", – говорится в сообщении.

Как рассказал ведущий ученый из Института геохимии Гуанчжоу Китайской академии наук профессор Чен Мин, кратер был идентифицирован по спутниковым снимкам еще более 20 лет назад, но его команда смогла начать расследование только в 2019 году.

Лабораторный анализ образцов бурения обнаружил на месте куски горных пород и каплевидные осколки стекла, которые не могли образоваться в результате вулканической или тектонической активности. Такой факт убедил ученых в том, что кратер стал результатом именно удара астероида.

Исследователи также нашли фрагменты древесного угля, которые позволили им точно определить дату события. Наиболее правдоподобным объяснением его, по мнению Чена, было то, что астероид упал на Землю с более высокой скоростью, чем предполагалось при любом предыдущем моделировании столкновения, и что он приземлился вертикально, а не под углом.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в NASA запустили миссию Psyche, целью которой является изучение астероида Психея 16. Он мог бы сделать всех жителей Земли миллиардерами, поскольку содержит в себе драгоценные металлы, которые оценивают в более чем $10 тыс. квадриллионов.