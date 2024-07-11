В Китае обиделись на НАТО из-за заявления о движущей силе войны РФ против Украины

В среду, 10 июля,НАТО обнародовала некоторые из самых резких комментариев об участии Китая в войне в Украине, обвинив Пекин в том, что он является "движущим фактором" для России. Это вызвало гневный ответ представительства КНР в ЕС.

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Об этом сообщает BBC. Пекин, в частности, призвал НАТО "прекратить раздувать так называемую китайскую угрозу и провоцировать конфронтацию и соперничество ".

Кроме того, представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь заявил сегодня, что Альянс порочит его страну "сфабрикованной дезинформацией".

Китай также призвал НАТО держаться подальше от Азиатско-Тихоокеанского региона, заявив, что усилия Альянса по укреплению военных и связей безопасности с соседями Китая подрывают интересы страны, а также мир и стабильность в регионе.

"НАТО продолжает играть на взаимосвязи между безопасностью Европы и безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе... Мы призываем его оставаться в рамках своей роли региональной оборонной организации в Северной Атлантике. Альянс не должен стать нарушителем мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе или инструментом, используемым некоторыми крупными государствами для сохранения гегемонии", – говорится в китайском заявлении.

Представительство Китая при ЕС заявило, что Пекин стремится к политическому урегулированию войны в Украине и никогда не предоставлял летальное оружие ни одной из сторон конфликта, добавив, что "нормальные торговые потоки" с Россией не должны быть нарушены.

Стоит отметить, что эти комментарии прозвучали в то время, когда Пекин проводит военные учения с Беларусью, которую президент России Владимир Путин использовал в качестве плацдарма для своего вторжения в Украину в 2022 году.

Напомним, в среду, 10 июля, в итоговом коммюнике страны НАТО потребовали от Китая "прекратить любую материальную и политическую поддержку военных действий России", выступив с самым решительным осуждением Пекина за всю историю альянса.

В совместном заявлении на ежегодном саммите в Вашингтоне НАТО говорится, что "масштабная поддержка Пекином российской оборонной промышленной базы усиливает угрозу, которую Россия представляет своим соседям и евроатлантической безопасности".

Как сообщал OBOZ.UA, Украина в войне с оккупантами может перейти к наступательным операциям уже в этом году. Но для этого нужно сделать соответствующие условия. Прежде всего , военная помощь Украине должна не только сохраняться, но и усиливаться, сказал во время саммита НАТО в Вашингтоне высокопоставленный чиновник НАТО.

Накануне, 10 июля, Китай прокомментировал удар российских войск по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля. Там цинично заявили, что обе стороны "конфликта" должны проявлять сдержанность и избегать действий, которые могут привести к эскалации.

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