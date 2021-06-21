В Китае на фоне скандала с утечкой на АЭС таинственно погиб главный ядерщик

В Китае нашли мертвым ведущего ученого-ядерщика, одного из руководителей Китайского ядерного общества, проректора Харбинского инженерного университета 58-летнего Чжана Чжицзяня. Он якобы выпал из окна здания.

Об этом пишет издание DailyStar. Журналисты уточняют, что это произошло 17 июня – через 10 дней после того, как появились данные о том, что новая атомная электростанция "Тайшань" является ​​"неминуемой радиологической угрозой".

О смерти ученого, как сказано в материале, было объявлено в сообщении официального аккаунта университета в китайской социальной сети Weibo. В сообщении сказано, что полиция "исключила убийство как причину смерти", без предоставления каких-либо дополнительных подробностей.

"Харбинский инженерный университет с глубоким сожалением сообщает, что профессор Чжан Чжицзянь, к сожалению, упал со здания и скончался в 9:34 утра 17 июня 2021 года", – говорится в заявлении.

Харбинский университет, как пишут СМИ, является один из двух китайских университетов, которые якобы очень тесно связаны с китайскими военными.

"В июне прошлого года университету запретили использовать компьютерное программное обеспечение американского производства на фоне торговой напряженности между Китаем и США. В прошлом году Министерство торговли США добавило Харбинский технический университет и Харбинский технологический институт в свой "черный список", – пишут журналисты.

Ранее французская компания Framatome заявила о "неминуемой радиологической угрозе" на Тайшаньской АЭС из-за "накопления радиации". Компания направила жалобу Министерству энергетики США, сообщает CNN со ссылкой на источники.

"Ситуация представляет собой неминуемую радиологическую угрозу для станции и населения, и Framatome срочно запрашивает разрешения на передачу технических данных и помощи, которая может потребоваться для возврата станции к нормальной работе", – отмечается в жалобе.

Власти Китая также заявили о высоком уровне радиации на первом энергоблоке атомной электростанции. Отмечается, что причиной для повышения показателей радиации могло стать повреждение топливных стержней.

Это – уже вторая смерть ученого-ядерщика за неполный год. В ноябре 2020-го в Тегеране был убит ведущий иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде.

Как сообщал OBOZREVATEL, супруга ученого из лаборатории Уханя (Китай), который работал над коронавирусами, умерла от "болезни, похожей на COVID-19" еще в декабре 2019 года, рассказал сотрудник Госдепартамента США Дэвид Ашер.