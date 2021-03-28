В Китае фура компании Evergreen, перекрывшей Суэцкий канал, заблокировала трассу
Фура компании, которой принадлежит севший на мель и заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given, вызвала пробку на трассе в Китае.
Инцидент произошел еще 27 марта. После заголовков о судне, которое все еще стоит в канале, фотография грузовика с логотипом Evergreen на контейнере стала вирусной в социальных сетях, пишет портал Nzherald (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
На фотографиях виден грузовик после аварии на скоростной автомагистрали Чанчунь-Шэньчжэнь в Нанкине. В результате возникла пробка на без того загруженной на дороге.
Отмечается, что несмотря на контейнер с логотипом Evergreen – той же компании, что и судно Ever Given, грузовик не имел ничего общего с инцидентом в Суэцком канале. Но это не помешало пользователям Reddit сравнить их.
"Это независимость Тайваня", – прокомментировали они, шутя о тайваньской компании Evergreen.
Тем временем в Суэцком канале продолжаются работы по освобождению застрявшего там корабля, блокирующего проход других судов. Это обходится Египту и другим странам в миллионы долларов в день.
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 марта в Египте огромный грузовой контейнеровоз Ever Given тайваньской транспортной компании сел на мель в Суэцком канале и заблокировал движение, из-за чего там образовалась пробка из морских судов.
Отмечалось, что работы по разблокировке Суэцкого канала от застрявшего там грузового контейнеровоза Ever Given продлятся минимум до 31 марта. Суда с грузами из-за ЧП оказались в ловушке.
Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз спровоцировал массу фотожаб и мемов в сети. Перед тем как войти в Суэцкий канал и застрять в нем, он выписал неоднозначную фигуру в Красном море.
27 марта, через четыре дня операции судно впервые удалось сдвинуть с места.