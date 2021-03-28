В Китае фура компании Evergreen, перекрывшей Суэцкий канал, заблокировала трассу

Фура компании, которой принадлежит севший на мель и заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given, вызвала пробку на трассе в Китае.

Инцидент произошел еще 27 марта. После заголовков о судне, которое все еще стоит в канале, фотография грузовика с логотипом Evergreen на контейнере стала вирусной в социальных сетях, пишет портал Nzherald (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На фотографиях виден грузовик после аварии на скоростной автомагистрали Чанчунь-Шэньчжэнь в Нанкине. В результате возникла пробка на без того загруженной на дороге.

Отмечается, что несмотря на контейнер с логотипом Evergreen – той же компании, что и судно Ever Given, грузовик не имел ничего общего с инцидентом в Суэцком канале. Но это не помешало пользователям Reddit сравнить их.

"Это независимость Тайваня", – прокомментировали они, шутя о тайваньской компании Evergreen.

Тем временем в Суэцком канале продолжаются работы по освобождению застрявшего там корабля, блокирующего проход других судов. Это обходится Египту и другим странам в миллионы долларов в день.

Как сообщал OBOZREVATEL:

23 марта в Египте огромный грузовой контейнеровоз Ever Given тайваньской транспортной компании сел на мель в Суэцком канале и заблокировал движение, из-за чего там образовалась пробка из морских судов.

Отмечалось, что работы по разблокировке Суэцкого канала от застрявшего там грузового контейнеровоза Ever Given продлятся минимум до 31 марта. Суда с грузами из-за ЧП оказались в ловушке.