В Найроби, Кения, снова вспыхнули протесты против действующей власти и президента страны, которые начались еще месяц назад. Если сначала кенийцы выступали против предложенного властями повышения налогов, то теперь люди требуют отставки президента Уильяма Руто.

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По сообщению агентства Reuters, во вторник, 16 июля, в результате столкновения полиции и демонстрантов в Найроби по меньшей мере один человек был убит во время возобновившихся антиправительственных протестов. В свою очередь Кенийская национальная комиссия по правам человека заверила, что в этот день погибли не менее 50 человек.

Как отмечает агентство, в этот день "полиция неоднократно стреляла в сторону сотен протестующих". В ответ демонстранты бросали камни, жгли шины в знак протеста, размахивали кенийскими флагами и скандировали "Руто должен уйти!"

Демонстрация во вторник оказалась одной из самых больших после того, как в конце июня Руто отменил ранее предложенное повышение налогов. Кроме Найроби, массовые демонстрации прошли в 23 из 47 округов Кении. Известно, что на митинге в Накуру была ранена журналистка.

Протесты начались после того, как Международный валютный фонд потребовал увеличения налогов в стране для продолжения своей программы кредитования Кении. В офисе Руто заявили, что правительство пока отказывается от повышения налогов. Одновременно у президента страны предложили "многоотраслевые переговоры". Однако, как отмечает агентство, "нет никаких признаков того, что они начались".

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий армией Кении, генерал Фрэнсис Омонди Оголла погиб в аварии военного вертолета на западе страны. Он находился в вертолете вместе с 11 военнослужащими высшего ранга.

Между прочим, Кения – одна из немногих стран, которая была на Саммите мира расстроена из-за того, что на запад не позвали страну-агрессор Россию.

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