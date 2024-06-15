В Турции, Кении и Саудовской Аравии расстроились, что Россию не позвали на саммит мира

Во время первого глобального Саммита мира в Швейцарии представители нескольких стран выступили за присутствие на мероприятии страны-агрессора. Это представители Турции, Кении и Саудовской Аравии.

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В частности, за участие РФ в Саммите выступили министры иностранных дел Саудовской Аравии и Турции принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд и Хакан Фидан, а также президент Кении Уильям Руто. Причем слова последнего были наиболее взвешенными, и из вышеназванных он елинственый назвал Россию врагом.

"Позиция Кении незыблема – агрессия России против страны несправедлива, неоправданна и является нарушением международного права", – заявил Руто.

Но он особо отметил, что "Россия тоже должна быть за столом", потому что этот форум "не должен быть встречей только друзей, и здесь должны быть и враги".

"Последствия войны ощущаются по всему миру. Сегодня фермер в Кении знает о войне в Украине, потому что за удобрения нужно платить больше, а также потому, что удобрения приходят не вовремя", – отметил кенийский лидер.

В отличие от кенийских фермеров жители Турции последствия войны в Украине не испытывают. Такой вывод можно сделать из выступления министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

Он вспомнил последний бред российского диктатора относительно "пути к мирным переговорам". Напомним, что Путин требует прежде чем начать переговоры по миру отдать ему освобожденный Херсон и не захваченное Запорожье в дополнение ко всем уже оккупированным территориям. Однако этот бред представитель Турции почему-то назвал "проблеском надежды".

"Независимо от предложенных содержания и условий, это важные шаги и проблеск надежды, с которых можно начать. Однако каждая сторона считает действия другой продолжением более широких военных усилий", - сказал он и добавил, что с участием агрессора "этот саммит мог бы быть более ориентированным на результат".

Но больше всех удивил министр иностранных дел Саудовской Аравии, принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд. Сначала он ожидаемо заявил, что его королевство имеет хорошие отношения с обеими сторонами конфликта и надеется на мир. Однако потом он, правда, не от своего имени, пожелал врагу "всего лучшего".

"Наш премьер-министр попросил передать свои наилучшие пожелания обеим сторонам и выразил надежду на ближайшее окончание войны", – сказал он.

Принц прямо не вспомнил последние слова Путина об оккупированных территориях, но намекнул на них, заявив, что путь к миру в Украине "потребует тяжелых компромиссов".

"И здесь важно подчеркнуть, что любой надежный процесс разработки дорожной карты, ведущий к миру, нуждается в участии России", – добаил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 15 июня, в Швейцарии стартовал Глобальный саммит мира, организованный Украиной. Его основой является Формула мира – на мероприятии планируется рассмотреть 3 из 10 вопросов: ядерная и продовольственная безопасность, а также освобождение украинских военнопленных и похищенных Россией детей.

Правительство Швейцарии планирует завершить саммит заключительной декларацией, которая "в идеале" будет поддержана всеми участниками. Государство-агрессор Россия не присутствует на саммите, однако в Швейцарии убеждены, что эта мера станет "первым шагом" к установлению крепкого мира.

Накануне, 14 июня, стало известно, что в саммите примут участие 92 государства мира и 8 организаций, из которых 57 будут представлены на самом высоком уровне.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что саммит мира в Швейцарии не является платформой для прямых переговоров между Украиной и Россией. В этом мероприятии примут участие около 100 стран, и его целью является разработка общих параметров мира, основанных на международном праве и Уставе ООН.

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